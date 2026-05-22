Denza BYD inaugura a Bologna il primo showroom in Italia

Denza, marchio di veicoli a energia alternativa appartenente al Gruppo BYD, ha aperto il suo primo showroom nel paese a Bologna. L'inaugurazione è avvenuta in collaborazione con Barchetti, e l'apertura rappresenta l'ingresso ufficiale del brand nel mercato italiano. L'evento si è svolto presso la nuova sede, che si trova nel centro della città, e ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda e di collaboratori locali. La struttura si concentra sulla presentazione di veicoli elettrici e ibridi.

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Denza, brand premium del Gruppo BYD interamente dedicato ai veicoli a nuova energia, ha inaugurato a Bologna il suo primo showroom in Italia, realizzato in collaborazione con Barchetti. L’apertura della nuova sede rappresenta un passaggio strategico nel percorso di sviluppo del marchio nel mercato italiano ed europeo e conferma il crescente impegno del Gruppo BYD nel segmento premium della mobilità elettrificata. Bologna sarà inoltre la prima città italiana in cui verrà installata la prima stazione FLASH Charging Denza, attualmente in fase di finalizzazione, la più veloce al mondo, aprendo la strada a un network di circa 3.200 stazioni di ricarica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Denza (BYD) inaugura a Bologna il primo showroom in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Discovery Week: a Perugia si inaugura l'esclusivo showroom BYDUna nota concessionaria annuncia con entusiasmo l’apertura ufficiale di due nuovi showroom BYD a Perugia e Viterbo, segnando un passo strategico... Byd, partnership con Daniel Craig per il lancio della nuova campagna del brand DenzaBYD ha annunciato che sarà l’attore britannico Daniel Craig a lanciare una nuova campagna per DENZA, il suo marchio automobilistico premium orientato... Denza (BYD) inaugura a Bologna il primo showroom in Italia(LaPresse) Denza, brand premium del Gruppo BYD interamente dedicato ai veicoli a nuova energia, ha inaugurato a Bologna il suo primo showroom ... stream24.ilsole24ore.com Denza inaugura a Bologna il primo showroom in Italia insieme a Gruppo BarchettiDenza, brand premium del Gruppo BYD interamente dedicato ai veicoli a nuova energia, inaugura a Bologna il suo primo showroom ... pneusnews.it