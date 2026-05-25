Denza sbarca in Italia Inaugurato il primo showroom a Bologna
Denza ha aperto il suo primo showroom in Italia a Bologna. La marca, appartenente al gruppo BYD, si inserisce nel mercato italiano con questa inaugurazione.
Denza, il brand premium della galassia BYD, ha scelto Bologna per aprire le porte del suo primissimo showroom in Italia. L’apertura della prima sede retail in Italia si è concretizzata in via Agucchi 746, all’interno di una struttura che si sviluppa su una superficie totale di 530 metri quadrati. La scelta della città non è affatto casuale: il capoluogo emiliano si trova al centro di uno snodo automobilistico cruciale per l’intero Paese ed è stato designato per ospitare la primissima stazione di ricarica rapida FLASH Charging sul suolo nazionale, che farà da apripista a un piano di espansione europeo molto più ampio, stimato in circa 3.200 unità totali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
FF 130 | SPECIALE La Romana: La storia di Massimiliano Zucchi e il profumo di vaniglia
Notizie e thread social correlati
Denza (BYD) inaugura a Bologna il primo showroom in ItaliaDenza, marchio di veicoli a energia alternativa appartenente al Gruppo BYD, ha aperto il suo primo showroom nel paese a Bologna.
Bologna lancia il primo progetto in Italia di turismo gastronomico nelle case dei residentiA Bologna è stato avviato il primo progetto in Italia che permette ai visitatori di prenotare pranzi e cene direttamente nelle case dei residenti.
Temi più discussi: DENZA sbarca in Italia: a Bologna il primo showroom e la stazione di ricarica più veloce al mondo; Denza: inaugurato il primo showroom del marchio in Italia; Il primo showroom di Denza in Italia; Denza sbarca in Italia, a Bologna apre il primo showroom.
Denza sbarca in Italia, a Bologna apre il primo showroom facebook
Denza accende Bologna: il premium elettrificato di Byd parte dall’Italia con BarchettiIl debutto italiano di Denza passa da Bologna e segna un passaggio strategico nella corsa europea dell’automotive elettrificato. Il brand premium del Gruppo Byd, ... motori.ilmessaggero.it
Arriva la Denza in Italia. E con lei la stazione di ricarica per elettriche più veloci al mondoLa casa di lusso cinese pone le basi per una presenza ambiziosa sul mercato italiano, puntando a conquistare una fetta significativa del segmento premium a ... lastampa.it