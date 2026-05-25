Denza, il brand premium della galassia BYD, ha scelto Bologna per aprire le porte del suo primissimo showroom in Italia. L’apertura della prima sede retail in Italia si è concretizzata in via Agucchi 746, all’interno di una struttura che si sviluppa su una superficie totale di 530 metri quadrati. La scelta della città non è affatto casuale: il capoluogo emiliano si trova al centro di uno snodo automobilistico cruciale per l’intero Paese ed è stato designato per ospitare la primissima stazione di ricarica rapida FLASH Charging sul suolo nazionale, che farà da apripista a un piano di espansione europeo molto più ampio, stimato in circa 3.200 unità totali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Denza sbarca in Italia. Inaugurato il primo showroom a Bologna

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