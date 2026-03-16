A Milano, un pusher è stato ucciso e ora sono sette gli indagati, tutti appartenenti al commissariato Mecenate. L’indagine in corso sta portando alla luce nuove evidenze e ha coinvolto direttamente alcuni agenti di polizia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si sta sviluppando rapidamente, con le autorità che continuano a raccogliere prove e a verificare i fatti.

L’indagine che sta scuotendo le fondamenta della Polizia di Stato a Milano, e in particolare il commissariato Mecenate, ha subito un’accelerazione drammatica nelle ultime ore. Al centro di questo terremoto giudiziario si trova l’assistente capo Carmelo Cinturrino, già in custodia cautelare per l’uccisione di Abderrahim Mansouri, avvenuta il 26 gennaio nel noto boschetto di Rogoredo. Quello che inizialmente poteva apparire come un tragico incidente o un eccesso colposo durante un’operazione antidroga, si è trasformato in un fascicolo monumentale che delinea un quadro di corruzione sistemica e violenza gratuita. La Procura di Milano ha infatti... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pusher morto a Milano, sale a sette il numero degli indagati: sono tutti poliziotti del commissariato Mecenate

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