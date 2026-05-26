Delmastro ha affermato che una ricerca su Google avrebbe evitato le sue dimissioni. Sono state poste domande su come abbia fatto a non scoprire il passato di Caroccia e su chi abbia ricevuto la comunicazione riguardante la partecipazione societaria dell’ex sottosegretario. Non ci sono ulteriori dettagli sui processi o sui soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come ha fatto Delmastro a non scoprire il passato di Caroccia?. Chi ha ricevuto la comunicazione sulla partecipazione societaria dell'ex sottosegretario?. Perché i notai non hanno segnalato i rischi antiriciclaggio durante l'investimento?. Quali cifre ha perso Delmastro cedendo le quote della società?.? In Breve Investimento di 26.500 euro versato prima della sentenza del 18 febbraio.. Cessione quote alla socia Pelle avvenuta il 27 febbraio dopo la condanna.. Comunicazione della posizione avvenuta solo con il responsabile organizzativo Donzelli.. Società costituita il 16 dicembre 2024 con attività operativa dal 3 aprile 2025.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delmastro: “Una ricerca su Google avrebbe evitato le mie dimissioni

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