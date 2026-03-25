Governo Meloni news in diretta dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi | pressing su Santanché

Dopo le dimissioni di due membri del governo, si susseguono aggiornamenti riguardo alle prossime mosse dell'esecutivo. La premier ha espresso l'auspicio che la stessa volontà possa guidare anche un'altra ministra, senza specificare ulteriori dettagli. La situazione politica rimane in evoluzione, con attenzione alle scelte future e alle reazioni interne ed esterne.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi: la premier "auspica che lo stesso spirito possa guidare anche Daniela Santanché". Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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