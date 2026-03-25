Perché le dimissioni di Delmastro sono una cosa grossa

Le dimissioni di Delmastro, politico vicino a Meloni da oltre vent'anni, hanno suscitato molto clamore. La sua uscita dall'incarico avviene in un momento di particolare attenzione politica, con implicazioni che coinvolgono anche il governo e le forze di maggioranza. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal diretto interessato, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Da oltre 20 anni era uno dei politici più vicini a Meloni, che sacrificandolo ha mandato un avviso a tutta la maggioranza Delmastro si è dimesso su pressione di Giorgia Meloni dopo la sconfitta del Sì (sostenuto dal governo) al referendum, ma soprattutto dopo giorni di polemiche per un ennesimo caso in cui è coinvolto. La scorsa settimana infatti si è scoperto che fino a poco tempo fa Delmastro possedeva un ristorante a Roma insieme alla figlia di una persona condannata in via definitiva per reati di mafia. Le sue giustificazioni lacunose e contraddittorie hanno via via aggravato la sua posizione, fino alle dimissioni di martedì. Ma il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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