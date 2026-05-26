Un parlamentare ha dichiarato di aver commesso un errore e di aver presentato le proprie dimissioni, precisando di non considerarsi inadeguato. La sua affermazione arriva in seguito alla decisione di lasciare il suo incarico.

"Non mi ritengo inadeguato. Mi ritengo una persona che ha commesso un errore. E, per questo, mi sono dimesso". Andrea Delmastro non usa giri di parole. Nel corso della sua audizione davanti alla commissione antimafia, l'ex sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, ha risposto in merito alla sua partecipazione nell'attività commerciale "Bisteccheria d' Italia" che gestiva la società "Le Cinque Forchette" insieme a Miriam Caroccia, figlia del ristoratore Mauro attualmente in carcere per riciclaggio nell'ambito di legami con il clan Senese. "Contro di me un clima da inquisizione". " Sembra un clima da autodafé, quei processi del medioevo dove uno doveva anche ammettere, prima che venisse giustiziato dall'inquisizione, la inadeguatezza a respirare, vivere e sopravvivere", ha continuato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delmastro: "Non mi ritengo inadeguato ma una persona che ha commesso un errore"

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