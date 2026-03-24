Due sottosegretari hanno rassegnato le dimissioni. Uno di loro ha dichiarato di aver commesso una leggerezza, ma di essere sempre stato corretto. L’altro ha comunicato di aver consegnato le proprie dimissioni in modo irrevocabile. La decisione arriva in un momento di tensione politica che coinvolge i ruoli di rappresentanza nel governo. Le autorità competenti stanno gestendo la situazione.

Andrea Dalmastro Delle Vedove si dimette da sottosegretario alla Giustizia. "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio", ha dichiarato in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. Su Delmastro pesa la vicenda della sua partecipazione nella gestione di un ristorante, le " Bisteccherie d'Italia " in via Tuscolana a Roma, intestata a Miriam Caroccia, diciannovenne figlia di Mauro Caroccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delmastro e Bartolozzi rassegnano le dimissioni. Il sottosegretario: "Ho commesso una leggerezza, ma sempre corretto"

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