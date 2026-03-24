Delmastro Delle Vedove ha annunciato le sue dimissioni da sottosegretario alla Giustizia, definendosi responsabile di una leggerezza, ma affermando di essere sempre stato corretto. La decisione è stata comunicata oggi, mentre anche la ministra Santanchè si trova in una situazione incerta. Il sottosegretario ha precisato di aver consegnato le dimissioni irrevocabili.

Andrea Dalmastro Delle Vedove si dimette da sottosegretario alla Giustizia. "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio", ha dichiarato in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. Su Delmastro pesa la vicenda della sua partecipazione nella gestione di un ristorante, le " Bisteccherie d'Italia " in via Tuscolana a Roma, intestata a Miriam Caroccia, diciannovenne figlia di Mauro Caroccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delmastro e Bartolozzi rassegnano le dimissioni. Il sottosegretario: "Ho commesso una leggerezza, ma sempre corretto". In bilico anche la Santanchè

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