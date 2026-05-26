L’ex sottosegretario in commissione antimafia ha spiegato che non ha cercato il nome di Caroccia su Google, aggiungendo che se l’avesse fatto, avrebbe evitato di incontrarlo. Ha attribuito la sua scelta alle carenze dei sistemi di verifica e all’indifferenza delle persone intorno. La dichiarazione si concentra sulla mancanza di controlli e sulla superficialità nel verificare le informazioni, minimizzando l’eventuale coinvolgimento diretto.

Tutta colpa del maledetto Google; delle carenze dei meccanismi di controllo; dell’indifferenza di chi lo circondava. È un’autodifesa che oscilla tra la metafisica e il surrealismo quella messa in scena ieri dall’ex sottosegretario alla Giustizia, il dimissionato Andrea Delmastro, davanti alla Commissione Antimafia. Chiamato a spiegare come e perché lui, avvocato e uomo politico di lungo corso con una carica importantissima, fosse entrato in società con la figlia di Mauro Caroccia in quel ristorante di presunti prestanome del clan di Michele Senese, alias o’ Pazz, e vi avesse riunito più volte i vertici del Dap (gli stessi incaricati di decidere della vita carceraria di Senese e dei suoi accoliti), ha spiegato che è stato un “errore”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delmastro, la singolare difesa dell’ex sottosegretario in Antimafia: “La società con Caroccia? Non ho googolato il suo nome, altrimenti non l’averi fatta”

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