Le opposizioni chiedono che la Commissione Antimafia avvii un’indagine sul sottosegretario alla Giustizia e sui rapporti tra Caroccia e Senese. Insieme, chiedono le dimissioni del sottosegretario e una spiegazione immediata dalla premier. La notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano riguardante questa figura ha suscitato reazioni rapide e decise da parte di vari gruppi politici.

“ Si dimetta “, “la Commissioni antimafia indaghi”, “la premier Meloni spieghi subiti”. La notizia del Fatto Quotidiano riguardante il sottosegretario alla Giustizia Delmastro ha provocato immediatamente la reazione di tutta l’opposizione. Dal centrosinistra, infatti, arrivano le richieste di chiarimenti. Pd e Alleanza Verdi e sinistra chiamano in causa direttamente Giorgia Meloni: la vicenda, “se confermata, sarebbe gravissima e pone domande inquietanti a cui la presidente del Consiglio e il ministro Nordio devono dare immediata risposta”, dice la responsabile Giustizia dem Debora Serracchiani. Il deputato di Avs Marco Grimaldi parla di “una vicenda inquietante che legherebbe ambienti di Fratelli d’Italia a famiglie appartenenti alla mafia romana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, le opposizioni: “Commissione Antimafia indaghi sul sottosegretario e i rapporti Caroccia-Senese’

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