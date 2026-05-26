L’ex sottosegretario alla Giustizia ha dichiarato di non ritenersi inadeguato e ha chiesto cosa abbia fatto di sbagliato. Durante un intervento pubblico, ha ribadito la propria posizione e ha contestato le accuse mosse nei suoi confronti. La sua difesa è arrivata dopo le polemiche e le contestazioni legate alle sue azioni in carica. Finora, non sono state riportate altre dichiarazioni o dettagli specifici sulle accuse rivolte.

L’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha difeso il proprio operato durante l’audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia, tornando sulla vicenda legata alla società che gestiva la “Bisteccheria d’Italia” insieme a Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, detenuto per riciclaggio in un’inchiesta relativa ai rapporti con il clan Senese. «Non sono inadeguato, ho commesso un errore». Rispondendo alle contestazioni ricevute negli ultimi mesi, Delmastro ha respinto l’idea di essere stato inadeguato nel suo ruolo istituzionale. «Non mi ritengo inadeguato. Mi ritengo una persona che ha commesso un errore. E, per questo, mi sono dimesso». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Delmastro, la parole shock: “Non mi ritengo inadeguato. Cosa ho fatto”

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