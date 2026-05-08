Kris Jenner parole preoccupanti sull' Ozempic | Mi ha fatto male ho dovuto smettere

Recentemente, Kris Jenner ha condiviso un'esperienza personale legata all'uso dell'Ozempic, affermando di aver avuto effetti negativi e di aver dovuto interrompere il trattamento. Il tema degli effetti collaterali di questo farmaco è tornato al centro dell'attenzione, dopo che il suo utilizzo è stato spesso associato a risultati rapidi e a variazioni di peso. La discussione continua a riguardare sia i benefici che i potenziali rischi di questa terapia.

Il fenomeno Ozempic continua a far discutere, ma questa volta il racconto non riguarda una trasformazione miracolosa, bensì i rischi legati agli effetti collaterali. Kris Jenner, matriarca e mente dietro l’impero mediatico delle Kardashian, ha rotto il silenzio sulla sua esperienza con il farmaco.🔗 Leggi su Today.it

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