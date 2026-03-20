Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si trova al centro di nuove polemiche dopo la pubblicazione di due foto risalenti a giugno. Una di queste mostra Delmastro insieme alla capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, Giusy Bartolozzi, ed è stata diffusa dal Fatto Quotidiano. L’immagine si aggiunge a un precedente scatto che lo ritrae nel locale di Caroccia, risalente a due mesi fa.

Un’altra foto inguaia il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Un’immagine pubblicata dal Fatto Quotidiano, risalente allo scorso giugno, nella quale si trova insieme alla capa di Gabinetto del ministro della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Insieme, a cena, nel ristorante della famiglia di Mauro Caroccia, condannato per reati di mafia e considerato vicino al clan dei Senese. Locale di cui Delmastro aveva delle quote che poi ha ceduto. C’è poi un’altra immagine, ancora più recente. Una foto pubblicata dal Domani e che risale alla fine di gennaio del 2026. Nel locale Bistecchiera d’Italia, Delmastro è insieme a Raffaele Tuttolomondo, sindacalista della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delmastro nei guai per due nuove foto: due mesi fa era ancora nel locale di Caroccia

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