Gli inquirenti hanno scovato un video in cui si vede Mauro Caroccia al lavoro nel ristorante Bisteccheria d’Italia, il cui amministratore unico era Miriam, sua figlia 18enne. Alcune quote della società del locale erano detenute da Andrea Delmastro e altri esponenti di Fratelli d’Italia, ossia Elena Chiorino, Davide Eugenio Zappalà e Cristiano Franceschini. Caroccia è stato di recente condannato a 4 anni per intestazione fittizia di beni e aveva legami con Angelo Senese, fratello del boss camorristico Michele ’O pazz. Dunque, da quanto emerge dalle indagini, il sottosegretario alla Giustizia, a differenza di quanto sostenuto, forse conosceva Caroccia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Delmastro, un video con Caroccia al lavoro nel locale da condannato smentirebbe il sottosegretario di FdI

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