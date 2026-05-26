Delmastro dopo il caso Bisteccheria d' Italia si converte | Sono diventato vegetariano non mangio più carne

Durante un'audizione in commissione Antimafia, l'ex sottosegretario alla Giustizia ha annunciato di aver abbandonato la carne, dichiarando di essere diventato vegetariano e di essersi convertito. La scelta segue il caso Bisteccheria d'Italia, di cui aveva parlato in precedenza. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle motivazioni di questa decisione.

"Ormai sono diventato vegetariano e mi sono convertito. Non mangio più carne". Così l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in audizione in commissione Antimafia. Il parlamentare di Fratelli d'Italia si è dimesso dal suo ruolo nell'esecutivo dopo la sconfitta referendaria e lo. 🔗 Leggi su Today.it

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Dimissioni Delmastro: chi è Michele Senese e che c'entra con la vicenda del sottosegretario

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