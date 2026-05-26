Durante la puntata del 25 maggio di "Quarta Repubblica" è andata in onda un'intercettazione telefonica esclusiva: si tratta di un audio che Andrea Sempio, nuovo indagato nell'ambito del delitto di Garlasco, inviò ad un'amica il 22 maggio del 2025. L'argomento è l'impronta 33, la traccia sul muro a pochi passi dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi, che secondo la difesa di Sempio "non è riconducibile alla scena dell'omicidio"., "Ma poi quel muro lì non è un muro liscio, cioè non è. quando vai a dare le impronte, tu la mano la metti sulla superficie liscia - le parole di Sempio - non è che lo fai su una superficie rugosa, mentre invece il muro lì è tutto rugoso, segnato, pieno di robe, quindi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto Garlasco, Sempio intercettato sull’impronta 33: "Il muro è rugoso, come fai a sapere qual è la mia mano?"

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Garlasco, la nuova intercettazione di Sempio: Il sangue c'era quando sono andato via

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