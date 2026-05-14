Garlasco, 29 agosto: sul luogo del ritrovamento dell'impronta 33 nella villetta, si è verificato un trattamento del muro. Secondo Gennaro Cassese, esperto incaricato, l'impronta non poteva essere bagnata, considerando le operazioni effettuate e la data del trattamento. La discussione si concentra sulla compatibilità tra le tracce lasciate e le condizioni ambientali del sito nel giorno del ritrovamento. La questione rimane aperta, senza che siano ancora chiarite tutte le circostanze riguardanti la presenza dell'impronta.

Durante il primo sopralluogo, de visu “non c’era nessuna macchia”. Lo dice Gennaro Cassese, capitano dei carabinieri all’epoca delle prime indagini sul delitto di Garlasco, a proposito dell’impronta 33. Durante il suo intervento a Chi l’ha visto? Cassese ha sottolineato come quella traccia sia stata rilevata in seguito “dai colleghi del Ris”. Negli ultimi giorni è stata riportata una dichiarazione di Aldo Mattei, allora comandante della sezione impronte dei Ris di Parma, che ha ricordato che l’impronta 33 “sembrava lasciata da una mano bagnata“. Cassese ha un parere diverso: “I colleghi del Ris hanno trattato quel muro forse una settimana dopo”, quindi che vi fossero tracce di acqua “lo vedo difficile, perché eravamo nel mese di agosto“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Cassese scettico sull'impronta 33 bagnata: "Muro trattato il 29 agosto, la vedo difficile"

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