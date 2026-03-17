Un procedimento giudiziario coinvolge il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, accusato di stalking. Fabrizio Corona, invece, è stato rinviato a giudizio per diffamazione. La causa, che si trascina da diversi anni, è approdata recentemente in Tribunale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, con le parti coinvolte che si preparano a comparire davanti ai giudici.

È scontro giudiziario tra Lorenzo Pellegrini e Fabrizio Corona: chi avrà la meglio? Il caso che da anni coinvolge il centrocampista della Roma arriva finalmente in Tribunale. Il Gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di Fabrizio Corona con l’accusa di diffamazione nei confronti di Pellegrini. L’udienza è stata fissata per il prossimo 1° dicembre davanti al tribunale monocratico. Fabrizio Corona contro Lorenzo Pellegrini. Il Fatto Quotidiano contestualizza la vicenda per noi: “Al centro della vicenda c’è la pubblicazione a ottobre 2023 sul sito dillingernews.itdi un’intervista a una escort di 25 anni che aveva accusato Pellegrini di stalking. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini, Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione

Articoli correlati

Diffamazione contro il calciatore Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona rinviato a giudizioCorona e una ragazza di 25 anni coinvolta nella vicenda sono stati rinviati a giudizio per calunnia e diffamazione nei confronti del calciatore...

Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona finisce a processo per diffamazioneIl caso giudiziario che da diversi anni vede coinvolto Lorenzo Pellegrini arriva nelle aule di Tribunale.

Fabrizio Corona rinviato a giudizio: l'ex fotografo a processo dopo le accuse a Pellegrini

Tutto quello che riguarda Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini...

Temi più discussi: False accuse di stalking, assolto Antonio Giulino ex comandante dei carabinieri di San Donato. Restituito l’onore ma non la divisa; Caso Paganelli, a processo Valeria Bartolucci: accuse di minacce e aggressione a Manuela Bianchi; Maltrattamenti e stalking alla ex, 45enne a processo; L’ex rischia il processo: Lettere scritte col sangue, minacce dal carcere e botte.

Fabrizio Corona a processo per diffamazione per la falsa accusa di stalking al calciatore Lorenzo PellegriniInsieme all'ex carcerato, pulticondannato ed imputato, rinviata a giudizio anche una escort 25enne indagata per calunnia, minacce e diffamazione nei confronti del centrocampista della Roma Calcio ... ilcorrieredelgiorno.it

Fabrizio Corona a processo per diffamazione dopo la falsa accusa di stalking a Lorenzo PellegriniFabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione ai danni del calciatore Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista era stato accusato di stalking da una 25enne intervistata dall’ex re dei paparazzi. B ... fanpage.it

Il giornalista, finito in carcere nei giorni scorsi insieme con una professoressa per le accuse di concorso in violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile e detenzione e accesso a materiale pornografico, comparso questa mattina davanti al g - facebook.com facebook

Nuove accuse e indagati: «Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri» x.com