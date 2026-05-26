delitto di garlasco la difesa di andrea sempio deposita 5 contro perizie

La difesa di Andrea Sempio ha presentato cinque contro-perizie in risposta agli indizi raccolti dagli inquirenti nel caso di Garlasco. Il 38enne non sarà interrogato dai pm. La documentazione scientifica depositata mira a contestare le evidenze emerse durante le indagini e a chiarire alcuni aspetti ritenuti controversi. La strategia difensiva si concentra sulla verifica delle prove tecniche e sulla contestazione delle conclusioni degli investigatori.

Non si farà interrogare dai pm. Con una mole di relazioni scientifiche, risponde punto su punto la difesa di Andrea Sempio agli indizi messi in fila da investigatori e inquirenti che lo scorso 7 maggio hanno notificato l'avviso di chiusura delle indagini al 38enne. L'interrogatorio verrà fatto in sede di udienza preliminare, dando per scontato che si andrà a processo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenza

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