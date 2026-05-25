La difesa di Andrea Sempio ha presentato cinque consulenze nel procedimento legato al delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Il caso riguarda l’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato aperto un nuovo fascicolo di indagine nei confronti di Sempio. Le consulenze sono state depositate di recente e fanno parte delle attività di difesa nell’ambito dell’inchiesta in corso.

Ancora sviluppi nel caso del delitto di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi e per il quale c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio. La difesa di Sempio sta “per depositare” in Procura a Pavia cinque “consulenze” per “ confutare le relazioni dei consulenti ” dei pubblici ministeri che indagano sul caso. Lo fanno sapere gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia che annunciano di aver predisposto “una consulenza sulla Bpa, una sull’impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scarpe perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio deposita cinque consulenze

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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