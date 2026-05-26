Un avvocato ha dichiarato che, nonostante insulti e pressioni, lui e la collega continueranno a cercare di dimostrare l’innocenza di Alberto Stasi nel caso di Garlasco. Ha affermato che nessuna azione legale potrà impedirgli di lavorare per chiarire la verità. La loro posizione resta quella di credere nella innocenza dell’imputato, nonostante le tensioni e il clima di attacchi.

“Nessun’azione giudiziaria potrà rallentare me e la collega Bocellari nel provare a ristabilire quella che riteniamo la verità: Alberto Stasi è innocente. Soprattutto dopo aver letto gli atti di Pavia”. Lo dice in una intervista a Repubblica l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Le carte della nuova inchiesta “allontanano sempre di più Alberto dalle responsabilità stabilite dalle sentenze. Un lavoro imponente, più profondo e complesso di quanto potessi immaginare”. “Mi sconcerta leggere e sentire un indagato che fa supposizioni di corruzioni su Napoleone e Civardi. E ancor di più certi vostri colleghi che danno ai carabinieri dei poveri imbecilli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, avvocato De Rensis: “Clima di insulti, alla fine la verità su Stasi vincerà”

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Il delitto di Garlasco. Gli avvocati di Alberto Stasi: Chiederemo revisione del processo.

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Antonio Marino, l’avvocato, ha spiegato perché la famiglia #Cappa ha chiesto gli atti: per valutare le querele. Si ricorda, infatti, che nessuno di loro è stato mai indagato per il delitto di #Garlasco. x.com

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