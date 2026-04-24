Un avvocato coinvolto in un caso di omicidio a Garlasco ha commentato un esposto presentato nei suoi confronti, definendolo un’operazione poco seria finalizzata ad attaccare un altro legale. Secondo quanto dichiarato, l’esposto sarebbe stato ideato per danneggiare la figura di un collega, senza basi concrete. La vicenda si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario ancora aperto e sotto attenzione pubblica.

“L’esposto contro di me è un’operazione spazzatura, volevano colpire come primo obiettivo Stasi”. Lo ha detto Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, quest’ultimo condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in merito all’esposto presentato da una giornalista contro di lui e contro Alessandro Di Giuseppe de Le Iene secondo il quale avrebbero provato a orientare i contenuti mediatici delle nuove indagini sul caso. De Rensis ha parlato dell’esposto ieri sera in diretta, ospite in studio a Ore 14 Sera, in onda su Rai 2 con la conduzione di Milo Infante. Secondo quanto emerso, nell’esposto ci sarebbero anche fotografie e contenuti audio dove la cronista annota presunte anomalie nel seguire una vicenda di “eccezionale esposizione mediatica”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, l’avvocato De Rensis: “Esposto contro di me? Operazione spazzatura per colpire Stasi”

GARLASCO: L'AVV. GIADA BOCELLARI A TUTTO STASI - Come Vive Alberto La Riapertura Del Caso -

Notizie correlate

Caso Garlasco, esposto contro la difesa Stasi: De Rensis attacca ‘È una manovra per colpirci’L’esposto e le accuse sulla gestione mediatica Un nuovo fronte si apre nel caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana.

Garlasco, l'autrice dell'esposto: "De Rensis orienta indagini e tv"AGI - Venti pagine scritte, più altre cinque tra fotografie e screenshot di chat telefoniche, oltre a un paio d'ore di audio in allegato.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, l'autrice dell'esposto: De Rensis orienta indagini e tv; Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il movente; Caso Garlasco, a Mattino 5 l'avvocato di Sempio su linea difensiva; Mattino Cinque: Garlasco, parla l'avvocato di Sempio Liborio Cataliotti Video.

Delitto Garlasco, l’avvocato De Rensis: Esposto contro di me? Operazione spazzatura per colpire StasiL’esposto contro di me è un’operazione spazzatura, volevano colpire come primo obiettivo Stasi. Lo ha detto Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ... lapresse.it

Garlasco, avvocato De Rensis: «Esposto contro di me? Operazione spazzatura, primo obiettivo è Alberto Stasi»Non usa giri di parole Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi, per rispondere all'esposto presentato contro di lui e contro Alessandro Di Giuseppe de Le Iene. L’accusa, mossa ... leggo.it

Caso Garlasco, è attesa la svolta: Alberto Stasi non era sulla scena del delitto Al centro dell’inchiesta c’è Andrea Sempio, atteso il rinvio a giudizio - facebook.com facebook