Un avvocato commenta lo stato attuale del procedimento penale, affermando che l’imputato vede una possibilità di esito favorevole che cresce nel tempo. Aggiunge inoltre che il suo cliente mantiene un atteggiamento equilibrato, senza lasciarsi prendere dall’ottimismo e rimanendo con i piedi per terra. La dichiarazione arriva dopo una serie di sviluppi nel caso, che hanno coinvolto l’imputato in varie fasi del processo.

Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – “ Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma anche un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra". Sono le parole dell' avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi – condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi (avvenuto il 13 agosto 2007, ndr ) – intervenuto, giovedì, a 'Ignoto X' su La7 e commentando gli sviluppi più recenti del caso Garlasco. Il legale ha quindi invitato a mantenere equilibrio e prudenza, spiegando che, alla luce delle nuove indagini sulla posizione di Andrea Sempio, la colpevolezza di Stasi sembrerebbe allontanarsi sempre di più. Allo stesso tempo, però, ha sottolineato la necessità di attendere tutti gli atti dell’inchiesta prima di formulare una valutazione definitiva e completa del quadro investigativo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delitto di Garlasco, l’avvocato De Rensis: “Alberto Stasi ha una speranza sempre più crescente”

Il delitto di Garlasco. Gli avvocati di Alberto Stasi: Chiederemo revisione del processo.

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