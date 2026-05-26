Delitti Villa Pamphili la criminologa Roberta Bruzzone | Kaufman recita per bloccare il processo

Kaufman, attualmente in ospedale, si rifiuta di assumere cure e medicine. La criminologa Roberta Bruzzone ha osservato che il suo comportamento sembra essere una strategia per bloccare il processo. In aula, la dottoressa aveva descritto Kaufman come un manipolatore e bugiardo, sottolineando che non mostrava segni di delirio. La situazione di stallo tra il detenuto e le cure mediche rimane irrisolta.

Kaufman sta rifiutando le cure e le medicine da quando si trova in ospedale, una situazione di stallo che era stata prevista e temuta proprio dalla dottoressa Bruzzone in aula che lo aveva descritto come un manipolatore, bugiardo, pericoloso, ma assolutamente non delirante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Omicidi Villa Pamphili, Bruzzone: «Kaufmann finge malattia psichiatrica»

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