Madre e figlia uccise a Villa Pamphili Bruzzone | Kaufman soggetto psicopatico ma sa ciò che ha fatto
Una donna e sua figlia sono state uccise a Villa Pamphili, un fatto che ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario. Prima dell'udienza sul caso, una criminologa ha commentato lo stato psicologico dell'imputato, definendolo una persona con tratti psicopatici, narcisistici e antisociali, e ha affermato che era consapevole delle sue azioni. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta seguendo l'evolversi delle indagini.
"Kaufman è un soggetto psicopatico con tratti narcisistici e antisociali, chiaramente ben consapevole di ciò che ha fatto", le parole della criminologa Bruzzone prima dell'udienza sul duplice omicidio di Villa Pamphili.🔗 Leggi su Fanpage.it
Mamma e figlia uccise a Villa Pamphili. Kaufman a processo: “Mi chiamo Rexal Ford’, e ride in aulaFrancis Kaufman oggi è in Tribunale per il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere di compagna e figlia.
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