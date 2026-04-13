Madre e figlia uccise a Villa Pamphili Bruzzone | Kaufman soggetto psicopatico ma sa ciò che ha fatto

Una donna e sua figlia sono state uccise a Villa Pamphili, un fatto che ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario. Prima dell'udienza sul caso, una criminologa ha commentato lo stato psicologico dell'imputato, definendolo una persona con tratti psicopatici, narcisistici e antisociali, e ha affermato che era consapevole delle sue azioni. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta seguendo l'evolversi delle indagini.