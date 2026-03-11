Francis Kaufman e gli ultimi giorni prima dell'arresto | dai delitti a Villa Pamphili al volo per la Grecia

Le telecamere di sicurezza hanno documentato gli spostamenti di Francis Kaufman nei giorni precedenti all'arresto. Dai luoghi frequentati, tra cui Villa Pamphili, fino al volo diretto in Grecia, sono stati raccolti dettagli sui movimenti dell'uomo. Questi elementi contribuiscono a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla sua cattura.

