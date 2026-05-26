Delicatezza come arte del discorso pubblico | Michele Dantini incontra i lettori di Libri da queste parti

Giovedì 28 maggio, alle 17:30, alla Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga, “Libri da queste parti” propone un nuovo appuntamento per l’edizione speciale del Maggio dei Libri. La rassegna si attiva infatti nella formula “i lettori invitano gli autori”, che ribalta il punto di partenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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