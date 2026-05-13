Libri da queste parti | Pietroneno Capitani presenta Guarda come dondolo Io e il Parkinson

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 14 maggio si tiene alla Biblioteca Gambalunga di Rimini la prima presentazione della rassegna “Libri da queste parti”. L’evento prevede la presentazione del libro “Guarda come dondolo. Io e il Parkinson”, scritto da Pietroneno Capitani. La manifestazione si inserisce nel programma annuale dedicato alla promozione della lettura e alla discussione di temi legati alla salute e alla vita quotidiana.

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Giovedì 14 maggio riprende la rassegna “Libri da queste parti” alla Biblioteca Gambalunga di Rimini con la presentazione del libro “Guarda come dondolo. Io e il Parkinson” (Il Ponte, 2026) di Pietroneno Capitani. Accanto all’autore interverranno Claudia Giacobbi, presidente dell’Associazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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