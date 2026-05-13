Libri da queste parti | Pietroneno Capitani presenta Guarda come dondolo Io e il Parkinson
Giovedì 14 maggio si tiene alla Biblioteca Gambalunga di Rimini la prima presentazione della rassegna “Libri da queste parti”. L’evento prevede la presentazione del libro “Guarda come dondolo. Io e il Parkinson”, scritto da Pietroneno Capitani. La manifestazione si inserisce nel programma annuale dedicato alla promozione della lettura e alla discussione di temi legati alla salute e alla vita quotidiana.
Giovedì 14 maggio riprende la rassegna “Libri da queste parti” alla Biblioteca Gambalunga di Rimini con la presentazione del libro “Guarda come dondolo. Io e il Parkinson” (Il Ponte, 2026) di Pietroneno Capitani. Accanto all’autore interverranno Claudia Giacobbi, presidente dell’Associazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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