Fellini e il segreto dell' arte a Libri da queste parti | Raffaele Simongini presenta Fellini e il mistero creativo

Mercoledì 29 aprile si è tenuto a Rimini un incontro dedicato al nuovo libro di Raffaele Simongini, saggista e storico dell’arte, nell’ambito della rassegna “Libri da queste parti”. Il volume analizza il rapporto tra Federico Fellini e il suo processo creativo, concentrandosi sull’aspetto misterioso che caratterizza l’arte e la creazione artistica. Durante l’evento sono stati discussi alcuni punti chiave del testo e il ruolo del regista nel panorama artistico italiano.

“Un’opera d’arte è sempre il risultato di un processo creativo enigmatico”. È da questa affermazione che prende le mosse il nuovo libro di Raffaele Simongini, saggista e storico dell’arte, protagonista a Rimini di un nuovo appuntamento della rassegna “Libri da queste parti”, mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da Fellini a... Trump. Bonizzato presenta il suo nuovo libro Legami artistici d'altri tempi, da Fellini a Celati: Ermanno Cavazzoni presenta il libro "Storia di un'amicizia"Martedì 31 marzo, alle ore 21, Villa Torlonia Teatro ospita un appuntamento fuori programma della stagione teatrale: Ermanno Cavazzoni presenta il... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Le stanze dei giardini segreti. Il realismo magico di Nevio Casadio; Tra duelli e scandali, il capitolo segreto del premio Strega; Rimini, una settimana tra grande cinema, memoria e cultura: dal Fellini Award a Wes Anderson fino alle iniziative per l'anniversario del 25 aprile; Achille Lauro incanta Roma: concerto segreto sotto le stelle alla Fontana di Trevi. Alle 17 @SalvatoreC1970 eShotSal In Libri da Torcere intervistano Alice Ridolfi che presenta il suo libro Quando in realtà non è così ed RedStarPress. L'autrice ci racconta la crisi economica e la gentrificazione che affrontano le nuove generazioni con un bac x.com Libri da queste parti Mercoledì 29 aprile, alle ore 17.30, la Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga ospita la presentazione del volume Fellini e il mistero creativo. Otto saggi e mezzo (Mimesis) di Raffaele Simongini. A partire dall’idea dell’opera d’a - facebook.com facebook