Fellini e il segreto dell' arte a Libri da queste parti | Raffaele Simongini presenta Fellini e il mistero creativo

Da riminitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 aprile si è tenuto a Rimini un incontro dedicato al nuovo libro di Raffaele Simongini, saggista e storico dell’arte, nell’ambito della rassegna “Libri da queste parti”. Il volume analizza il rapporto tra Federico Fellini e il suo processo creativo, concentrandosi sull’aspetto misterioso che caratterizza l’arte e la creazione artistica. Durante l’evento sono stati discussi alcuni punti chiave del testo e il ruolo del regista nel panorama artistico italiano.

“Un’opera d’arte è sempre il risultato di un processo creativo enigmatico”. È da questa affermazione che prende le mosse il nuovo libro di Raffaele Simongini, saggista e storico dell’arte, protagonista a Rimini di un nuovo appuntamento della rassegna “Libri da queste parti”, mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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