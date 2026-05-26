Una delegazione europea composta da sei operatori dell’orientamento sta visitando i servizi di orientamento in provincia di Varese. La visita, iniziata ieri, durerà fino a giovedì e si svolge presso il Settore Lavoro di Villa Recalcati. Durante questa permanenza, i partecipanti osserveranno e analizzeranno le modalità operative dei servizi locali, coinvolgendo diverse nazioni europee. L’obiettivo è approfondire le pratiche adottate nei servizi di orientamento sul territorio.

Visita di studio internazionale ai servizi di orientamento in provincia di Varese. Ha preso il via ieri e proseguirà fino a giovedì: per quattro giorni il Settore Lavoro di Villa Recalcati ospita una delegazione di sei operatori dell’orientamento provenienti da diversi Paesi europei. Si tratta della prima visita di studio realizzata in Italia dal Centro nazionale Euroguidance nell’ambito di Academia. Varese è stata scelta per la qualità dei servizi: la visita offre agli orientatori l’opportunità di effettuare scambi internazionali nei Paesi dello Spazio europeo dell’istruzione con l’obiettivo di rafforzarne le capacità nel campo dell’orientamento permanente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delegazione europea a Varese per studiare i servizi d’orientamento

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