Definì maiali i quattro poliziotti condannati per l’omicidio di Federico Aldrovandi | assolto Chef Rubio
Chef Rubio aveva definito “maiali” i quattro poliziotti condannati per l’omicidio colposo di Federico Aldrovandi. La frase è stata pronunciata in un contesto pubblico e successivamente riportata dai media. La condanna riguarda i poliziotti coinvolti nel decesso e la loro responsabilità legale. L’opinione di Rubio ha suscitato discussioni sui social e tra gli utenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra forze dell’ordine e cittadini.
Aveva definito “maiali” i quattro poliziotti condannati per omicidio colposo per la morte di Federico Aldrovandi. Per il giudice il fatto non costituisce reato. Il diritto di critica è stato scriminante per assolvere con formula piena Chef Rubio, all'anagrafe Gabriele Rubini, a processo davanti al tribunale di Velletri per diffamazione aggravata. A quererarlo era stato il Sindacato autonomo di polizia (Sap) nella persona del segretario generale Stefano Paoloni. La vicenda trae origine da un malinteso avvenuto in via Ippodromo a Ferrara, il luogo dell'uccisione di Aldrovandi nella notte del 25 settembre 2005. A pochi giorni dal... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Si parla di: Definì quattro maiali i poliziotti che uccisero Aldro. Assolto Chef Rubio.
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