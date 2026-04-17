Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. La vicenda risale al 2018, quando Saviano pubblicò sui social media alcuni post in cui definì il leader della Lega “ministro della malavita”. Salvini ha annunciato che procederà con una nuova querela.

Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perché in alcuni post che pubblicò sui social nel 2018, quando era ministro dell’Interno, definì il leader leghista “ ministro della malavita “. Lo scrittore aveva affermato che la sua critica nasceva da una posizione culturale e politica ben precisa, citando Salvemini per sottolineare una tradizione di denuncia morale nei confronti del potere. Il vicepremier però non ci sta: “ Lo ri-quelerò per questo. Ci riproverò. Magari troverò un altro giudice di sinistra che dirà che mi può dare del delinquente, del camorrista, del malavitoso”, ha dichiarato a ‘Ore 14 Sera’ su Rai2.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Saviano assolto dall’accusa di diffamazione: definì Salvini “ministro della malavita”. Il vicepremier: “Lo querelo di nuovo”

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