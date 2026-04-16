Roberto Saviano definì Salvini ministro della malavita | assolto

Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini, che aveva definito “ministro della malavita”. L'accusato, uno scrittore campano, era stato coinvolto in questa vicenda a causa di alcuni post pubblicati sui social nel 2018, quando Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione di Saviano, che non dovrà rispondere di diffamazione.

Definì Matteo Salvini "ministro della malavita": assolto lo scrittore campano Roberto Saviano, su cui pendeva un'accusa di diffamazione nei confronti dell'attuale vicepremier per via di alcuni post pubblicati sui social nel 2018, quando Salvini era ministro dell'Interno. Lo ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Roma. In sua difesa, Saviano aveva affermato che la sua critica nasceva da una posizione culturale e politica ben precisa, citando Salvemini per sottolineare una tradizione di denuncia morale nei confronti del potere. Non è tardato ad arrivare il commento dello scrittore, che ha parlato della sentenza attaccando il vicepremier: "Salvini per anni mi ha perseguitato letteralmente, facendo campagne elettorali su di me.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Roberto Saviano: Sono stato assolto per aver definito Salvini ministro della malavita Notizie correlate Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò “ministro della mala vita”Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo... Roberto Saviano assolto: nessuna diffamazione contro Matteo SalviniABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del tribunale dopo anni di processo Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Salvini, Saviano e il Ministro della mala vita. Il 16 aprile la sentenza di primo grado; Trump-Meloni, Saviano: Torneranno alleati. Lui ha bisogno di lei in Europa. Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini, voleva togliermi la scorta e consegnarmi ai clanRoberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini: su cosa si basava la causa ... virgilio.it Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò ministro della mala vitaLo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato ... fanpage.it Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. Lo annuncia lo scrittore con un video e un messaggio sui suoi social: “Assolto. Per aver definito Matteo Salvini “Ministro della Mala Vita” sono stato trascinato in tribunal facebook