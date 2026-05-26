Debiti Fisco come rottamare Imu Tari e multe | la mappa dei Comuni aderenti e le nuove regole per pagare

Da oggi cittadini e imprese possono usufruire di due opzioni di rottamazione per pagare debiti su Imu, Tari e multe. La misura permette di sanare i debiti accumulati, con alcune regole specifiche e variazioni tra i Comuni che hanno aderito. La procedura riguarda anche le cartelle esattoriali e le sanzioni amministrative. Sono state pubblicate le liste dei Comuni che hanno aderito e le modalità di pagamento aggiornate.

Per la prima volta cittadini e imprese avranno a disposizione una doppia rottamazione per sanare i debiti su Imu, Tari e multe. Tra sconti "fai-da-te" decisi dai singoli Comuni e la sanatoria statale, ecco come cambia la mappa delle adesioni in Italia e le regole per pagare a rate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sanatoria fiscale 2026: rottamazione estesa a IMU, TARI e multe senza sanzioni né interessi

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