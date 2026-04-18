Tommaso De Santis con la Nazionale Under 18

Un giovane atleta di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stato convocato dalla Nazionale Under 18 per uno stage di allenamenti. La convocazione riguarda Tommaso De Santis, che da domani, 19 aprile, si troverà ad Alberobello, in provincia di Bari. L’allenamento si svolgerà fino a giovedì 23 aprile, coinvolgendo il giocatore in un periodo di preparazione con la selezione giovanile.

Convocazione azzurra per Tommaso De Santis, il giovane palleggiatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che da domani, 19 aprile, sarà impegnato ad Alberobello in provincia di Bari in uno stage di allenamenti con la Nazionale Under 18 che terminerà giovedì 23 aprile.Il giovane biancorosso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

SEDUTA N° 3 DEL 19.03.2026 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

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