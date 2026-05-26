Daniele De Rossi è in corsa per diventare il nuovo allenatore del Bologna, con conferme di questa possibilità. L’ex centrocampista potrebbe lasciare il Genoa alla fine della stagione, mentre l’attuale tecnico del Bologna è sotto osservazione da parte di Napoli e Milan. La società emiliana sta valutando la sua scelta prima di ufficializzare il nuovo allenatore.

Daniele De Rossi potrebbe salutare il Genoa in vista della prossima stagione con l’ex Roma che piace molto al Bologna, pronto a dire addio a Vincenzo Italiano, finito nel mirino di Napoli e Milan. De Rossi in pole per il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Alcune settimane fa la nostra redazione aveva fatto chiarezza sul futuro di Daniele De Rossi con il tecnico che piace molto alla dirigenza emiliana, ormai rassegnata a salutare Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport ha confermato che la dirigenza del Bologna abbia messo in cima alla propria lista il nome dell’ex centrocampista della Roma e della nazionale. Fabio Grosso, tecnico che... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - De Rossi in pole per la panchina del Bologna, arrivano conferme

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