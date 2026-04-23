Bologna su De Rossi per la panchina | tentativo in caso di addio di Italiano | CM

Il Bologna sta monitorando diverse opzioni per la panchina in vista della prossima stagione, nel caso in cui Vincenzo Italiano lasciasse la guida tecnica. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di Daniele De Rossi, attualmente al Genoa. La società sta valutando le possibilità, senza ancora aver definito decisioni ufficiali. La situazione rimane aperta e dipenderà dagli sviluppi futuri legati all’allenatore in carica.

Il Bologna sta valutando le ipotesi per la panchina in caso di addio di Vincenzo Italiano per la prossima stagione e, tra queste, ci sarebbe quella che porta a Daniele De Rossi del Genoa. De Rossi nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attuale allenatore del Grifone sta facendo molto bene in Liguria, portando la squadra ad una salvezza tranquilla dopo aver preso Vasquez e soci in una posizione di classifica molto complicata. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna avrebbe inserito il suo nome tra i preferiti in caso di addio di Vincenzo Italiano con il tecnico dei rossoblu che, senza coppe europee, potrebbe chiudere la sua avventura in Emilia con un anno di anticipo rispetto alla fine del contratto prevista per il 2027.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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