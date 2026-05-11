Dopo le prestazioni della squadra sotto la guida di De Rossi, si registra un crescente interesse nei suoi confronti da parte di altri club di Serie A. Il Bologna si trova in prima posizione tra le società che stanno valutando la possibilità di affidargli la panchina per la prossima stagione. La situazione si sviluppa in un momento in cui si intensificano le trattative per i cambiamenti tecnici nelle squadre del massimo campionato italiano.

L’ottimo lavoro svolto da Daniele De Rossi alla guida del Genoa ha portato il nome del tecnico dei rossoblu sul taccuino di diverse squadre in vista della prossima stagione. Daniele De Rossi verso il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it In Serie A ci sono diverse squadre che starebbero valutando Daniele De Rossi come prossimo allenatore con il tecnico che, nelle recenti interviste, ha confermato di non essere certo di restare alla guida del Grifone per la stagione che verrà. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Bologna sarebbe la squadra maggiormente interessata a Daniele De Rossi con gli emiliani pronti ad affidargli la propria panchina nel caso in cui dovesse arrivare la separazione da Vincenzo Italiano, tecnico che ha ancora un anno di contratto ma che potrebbe dire addio senza le coppe europee.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - C’è la fila per De Rossi in Serie A, Bologna in pole per l’allenatore del Genoa | CM

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