Carlo De Risio ha firmato un accordo con il Forlì, dichiarando di aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Durante la stagione, ha disputato 31 partite, mostrando impegno e determinazione. È ricordato per aver contribuito alla salvezza della squadra in Serie C, ottenuta con un turno di anticipo. La sua presenza in campo è stata caratterizzata da impegno e generosità, consolidando il suo ruolo come figura simbolo del club.

Trentuno presenze di nerbo e generosità hanno consacrato Carlo De Risio uomo-simbolo del Forlì che fece l’impresa, centrando da matricola la salvezza in serie C con un turno d’anticipo. Ora, incassata la fiducia della società, che nel frattempo ha esercitato l’opzione per il rinnovo automatico del contratto fino al 30 giugno 2027, la mezzala abruzzese (35 primavere il prossimo 3 giugno) si gode il meritato riposo in famiglia, nel buen retiro di Vasto. De Risio, cosa le lascia questo campionato in maglia biancorossa? "È stata una bellissima annata, nella quale mi sono trovato veramente bene. E poi ho avuto anche quella continuità che cercavo. Quindi sono contento sia a livello personale che di squadra per l’obiettivo raggiunto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Risio si è preso il Forlì: "Ho raggiunto gli obiettivi"

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