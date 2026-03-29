Nel match tra Forlì e Pianese, terminato con un pareggio a reti inviolate, il Forlì ha ottenuto il terzo risultato utile consecutivo. La squadra locale non è riuscita a trovare il gol e si è mantenuta a quota un punto, rimanendo coinvolta nella lotta per la salvezza. Tra i singoli, De Risio ha ottenuto il voto più alto, con un 8, mentre la squadra ha mostrato segnali di fatica.

MARTELLI n.g. Inoperoso per tutto il match a dimostrazione di come la Pianese sia venuta a Forlì per non giocare. MANETTI 6,5: Ha forza e gamba solcando bene la fascia destra, gli manca solo un pò di precisione nell'ultimo passaggio. PALOMBA 7: "San Luigi da Padova" è il gigante indiscusso della retroguardia biancorossa chiudendo qualsiasi velleità degli attaccanti ospiti; è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio al 40°. ONOFRI 7: Orfano del compagno di reparto si carica di responsabilità limitando con forza e tenacia gli avanti toscani. CAVALLINI 6,5: Sfreccia come sempre lungo la fascia sinistra arrivando spesso sul fondo creando grattacapi agli avversari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto

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