Pagelle Forlì La salvezza? A centrocampo De Risio al top E Franzolini ha stupito

Nel campionato di formazioni di Forlì, l’attenzione si concentra sul reparto centrale e sulle prestazioni dei giocatori. De Risio si distingue come uno dei migliori in campo, mentre Franzolini ha offerto una sorpresa positiva. Dal punto di vista dei portieri, Martelli ha disputato 24 partite, subendo 50 gol e giocando complessivamente 3.060 minuti. La sua avvio è stato positivo, ma ha incontrato difficoltà nelle gare successive, in un contesto difensivo complessivamente fragile.

PORTIERI Martelli 6,5 (24 presenze, 50 gol subiti, 3.060 minuti): una partenza di ottimo livello, poi il numero 1 biancorosso ha pagato lo scotto del salto di categoria con qualche gara sottotono in una delle difese più perforate del girone, non certo solo per colpa sua. Meglio nel finale. Calvani 6 (1, 1 subito, 90’): esordio a salvezza raggiunta. La presenza per l’almanacco Panini è fatta. Veliaj 6 (2, 2 subiti, 180’): due partite due gol subiti, con una media migliore del titolare. DIFENSORI Cavallini 6,5 (28, 1, 2.297’): sulla fascia sinistra, nel nugolo dei baby che hanno giocato con maggior continuità, è stato tra i più continui. Le ossa se l’è fatte.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pagelle Forlì La salvezza? A centrocampo. De Risio al top. E Franzolini ha stupito Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto Leggi anche: Forlì, la grinta di De Risio per la salvezza: "Ripartiamo arrabbiati. E siamo sul pezzo" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le pagelle dei galletti in Forlì-Perugia: pari senza pressioni, brillano i giovani; Forlì – Perugia, le pagelle: ‘San Bacchin’ e viva i baby; Col gol di Bacchin il Perugia conquista la salvezza a Forlì (1 - 1) - Pagelle; Sampdoria-Sudtirol 1-0, pagelle: con Martinelli, Palma e Viti non si passa, ma è Lombardo l'uomo salvezza. L’Unieuro conquista la salvezza con due giornate di anticipoForlì, 12 aprile 2026 – Forlì conquista la salvezza con due giornate di anticipo. I biancorossi strappano una grande vittoria su Livorno (91-86) e, con Cento ko contro Scafati, brindano alla ... ilrestodelcarlino.it Grifo, il gol salvezza è di Bacchin. A Forlì il pari che serviva (1-1)Alla fine la salvezza è arrivata. Il Grifo non va oltre il pareggio a Forlì (1-1) ma tanto basta per festeggiare (si fa per dire) la permanenza in Lega Pro dei grifoni. Tutte e ... ilmessaggero.it Col gol di Bacchin il Perugia conquista la salvezza a Forlì (1-1) | Pagelle http://ow.ly/SztF106xJIa #tuttoggi #Cronaca - facebook.com facebook