De Martino al MiAmi per fare scouting in vista di Sanremo? Speriamo Ecco chi può aver visto

Stefano De Martino è stato visto al MiAmi, il festival di musica indipendente, dove potrebbe aver effettuato scouting in vista di Sanremo. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra il pubblico e gli artisti presenti. Non ci sono conferme ufficiali sulle sue attività durante l’evento. La partecipazione è stata notata da alcuni spettatori, ma non sono stati resi noti dettagli specifici.

Non è passata inosservata, al MiAmi, il più popolare festival italiano di musica indipendente, la presenza di Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Forse sta cercando i suoi Sayf, i suoi Fulminacci, le sue Ditonellapiaga, il suo Lucio Corsi, i suoi Colapesce eo Dimartino, insomma quei artisti che tengono ancora il Festivàl attaccato alla più autentica realtà della musica italiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MI AMI (@miamifest) Chi ha potuto vedere giovedì e venerdì. E di potenziali nomi per rendere Sanremo qualcosa in più di una passerella... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefano De Martino: ecco chi vorrebbe al suo fianco al Festival di Sanremo 2027Stefano De Martino ha dichiarato di voler accanto a sé al Festival di Sanremo 2027 Maria De Filippi.

Stefano De Martino e Sanremo 2027: “Dalla mia ho l’incoscienza. Ecco chi lo sapeva già”Stefano De Martino annuncia che nel 2027 sarà sia conduttore che direttore artistico di Sanremo.

Argomenti più discussi: Gerry Scotti scherza su Stefano De Martino e sorprende tutti: il siparietto a La Ruota della Fortuna; La Ruota della Fortuna, Gerry scherza su De Martino e resta senza parole nel finale; Anna Kalinskaya in moto in giro per Roma con un altro uomo per il suo compleanno. E Sinner sembra già un ricordo; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti tira in ballo De Martino e punge: Loro sognano me. E alla fine piangono tutti.

Fino a qui. Tutto giusto. Al festival #MIAMI compare Stefano De Martino: chi avrà ‘puntato’ per il prossimo Sanremo? Il nostro racconto della serata di sabato @FQMagazineit ilfattoquotidiano.it/2026/05/24/al-… via @fattoquotidiano x.com

Stefano De Martino al Mi Ami: a caccia di talenti per il prossimo Sanremo?Il lavoro del conduttore e direttore artistico del Festival 2027 è cominciato con il passaggio di consegne sul palco dell'Ariston qualche mese fa. Da allora per Stefano De Martino ogni momento è utile ... vanityfair.it