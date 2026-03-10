Stefano De Martino annuncia che nel 2027 sarà sia conduttore che direttore artistico di Sanremo. Durante un'intervista, ha dichiarato di affrontare questa sfida con un certo grado di incoscienza, lasciando intendere che molti già conoscevano questa sua partecipazione. Non sono stati forniti altri dettagli sul suo ruolo o sui protagonisti coinvolti in questa edizione del festival.

Stefano De Martino parla del suo Sanremo 2027 e di un’avventura in cui sarà non solo conduttore, ma anche direttore artistico. Intervistato da Le Iene, il presentatore ha parlato del passaggio di testimone avvenuto con Carlo Conti all’Ariston nel corso dell’ultima serata del Festival, fra emozioni forti e paure. Le confessioni di Stefano De Martino su Sanremo 2027. Intervistato da Stefano Corti, De Martino ha parlato delle emozioni legate a Sanremo 2027 e di ciò che sarà il suo Festival. “Dalla mia ho l’incoscienza, potrebbe giocare a mio favore, o forse contro”, ha detto. Davanti a sè il presentatore ha un anno intero in cui dovrà prendere decisioni e costruire il suo show. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino e Sanremo 2027: “Dalla mia ho l’incoscienza. Ecco chi lo sapeva già”

