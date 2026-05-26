De Luca torna sindaco la nuova parodia di Striscia la Notizia fa il giro dei social

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Striscia la Notizia è stata trasmessa una nuova parodia dedicata a Vincenzo De Luca, tornato ieri a ricoprire la carica di sindaco di Salerno. La clip satirica, che ha rapidamente fatto il giro dei social, riprende alcune delle sue caratteristiche pubbliche e comportamentali. La trasmissione ha scelto di rappresentarlo in modo umoristico, evidenziando aspetti riconoscibili del suo stile.

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Questa sera, su Striscia la Notizia, è andata in onda la nuova parodia dedicata a Vincenzo De Luca, tornato ieri sindaco di Salerno, diventato ormai un vero personaggio pop. Tra espressioni colorite, toni teatrali e battute diventate virali sui social, l'ex governatore è da anni una delle figure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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