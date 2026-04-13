VIDEO | Charlotte de Witte a Genova la parodia che prende in giro il ' mugugno'

Sabato sera a Genova si è tenuto un evento con il DJ belga Charlotte de Witte, che ha attirato circa ventimila persone secondo le stime del Comune. Durante la serata, sono circolate alcune parodie che prendono in giro il suo stile musicale e il suo pubblico, sollevando commenti e discussioni tra i presenti. La serata ha suscitato interesse anche sui social, dove sono stati condivisi vari contenuti legati all'evento e alle riflessioni sulla musica elettronica.