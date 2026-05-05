Ibrahimovic si mostra rasato a zero | la foto fa il giro dei social e scoppia la protesta dei milanisti

Su social network circola una foto di Ibrahimovic con i capelli rasati a zero, attirando l’attenzione degli utenti. La immagine ha scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi del Milan, con alcuni commenti di approvazione e altri di critica. La foto è diventata rapidamente virale, facendo discutere tra gli appassionati di calcio. La scelta di Ibrahimovic ha generato commenti anche tra gli utenti più attivi sulla piattaforma.

Curtis Jones Inter, apertura totale ai nerazzurri! Romano fa sognare i tifosi: «Voleva venire già a gennaio» Sassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero Calciomercato Roma: Gasperini ha preso una decisione per il futuro di Celik ed El Shaarawy. Novità importanti Stadio Flaminio, l’architetto Pierluigi Nervi scrive al Comune di Roma: il futuro dell’impianto resta centrale per la Lazio Locatelli parla chiaro: «Champions? Bisogna vincere le partite senza parlare troppo. Ammonizione? Di solito non parlo di arbitri ma non può darmi quel giallo lì» – VIDEO Inter Parma, scintille Troilo e Barella: «Zitto che sei fuori dal Mondiale».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ibrahimovic si mostra rasato a zero: la foto fa il giro dei social e scoppia la protesta dei milanisti Notizie correlate Ibrahimovic perde una scommessa e Tom Brady lo rasa a zero: la foto di Zlatan pelato fa il giro dei socialSiparietto virale per Zlatan Ibrahimovic, che in un video pubblicato da Fox Sports dedicato alla prossima Coppa del Mondo – al via dall’11 giugno... Giorgia Meloni e quell’uomo al suo fianco: tutta la verità sulla foto che sta facendo il giro dei socialUna foto che ritrae Giorgia Meloni accanto a un uomo sta circolando in modo massiccio sui social network, alimentando post e commenti che sostengono... Contenuti e approfondimenti Ibrahimovic rasato a zero: perde una scommessa e Tom Brady gli fa pagare pegnoZlatan Ibrahimovic si è dovuto rasare a zero per una scommessa persa organizzata da Fox Sports in occasione dei Mondiali. A «punirlo» l'amico Tom Brady ... corriere.it Milan, Ibrahimovic ormai un corpo estraneo: squadra in crisi, lui da Tom Brady per rasarsi a zeroIbrahimovic ha postato delle foto in compagnia di Tom Brady, suo grande amico, che gli tagliava i capelli a zero per un promo per la tv americana: e il Milan? sport.virgilio.it