A Salerno, il giorno dopo le elezioni, si registra un silenzio intenso. Il vincitore non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche e si mantiene in disparte. Nessun commento ufficiale è stato diffuso, né da parte dei rappresentanti politici né da altri protagonisti. La situazione si presenta senza comunicati o interventi, lasciando il ruolo principale a un’attesa di eventuali sviluppi futuri.

Tempo di lettura: 3 minuti A Salerno il giorno dopo il voto si consuma in un silenzio che sorprende. Vincenzo De Luca, riconfermato sindaco al primo turno, non si è presentato né in conferenza stampa né davanti alle 37 testate nazionali e locali accreditate in Comune per seguire una delle consultazioni più osservate del Paese. Nessuna dichiarazione pubblica, nessun passaggio simbolico dalla sua residenza di via Clemente Mauro, nessun festeggiamento. Solo una nota stringata, quasi formale: “Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca: “Il silenzio del vincente”

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