Il governatore ha commentato le azioni del movimento “Sinistra per Israele”, sostenendo che il loro silenzio su alcune questioni ha contribuito a rafforzare l’antisemitismo. Sono ancora in carcere due attivisti italiani coinvolti in proteste in Israele. De Luca ha criticato pubblicamente il comportamento del movimento, ritenendolo responsabile di aver alimentato sentimenti antisemiti attraverso il suo atteggiamento.

? Domande chiave Chi sono i due attivisti ancora detenuti in Israele?. Perché De Luca accusa Sinistra per Israele di alimentare l'antisemitismo?. Cosa è successo realmente alla Global Sumud Flotilla presso Creta?. Come reagirà il governo Meloni alle richieste di sanzioni contro Israele?.? In Breve Detenuti Saif Abu Keshek e Thiago Ávila rimangono in prigione dopo l'azione a Creta.. Milione di profughi palestinesi vive in condizioni precarie tra Libano e tendopoli.. De Luca cita David Grossman e Papa Leone XIV per contrastare la deriva bellica.. L'ex governatore chiede sanzioni contro Israele e critica la linea di Giorgia Meloni.. Vincenzo De Luca ha lanciato duri attacchi durante la diretta di venerdì 8 maggio 2026 contro Sinistra per Israele, accusando alcuni esponenti ebraici di un silenzio che alimenta l’antisemitismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca su Sinistra per Israele: “Il silenzio alimenta l’antisemitismo

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