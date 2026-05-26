Il governatore ha vinto le elezioni, ma le proiezioni indicano un risultato inferiore al 60%, segnalando una battuta d’arresto. La vittoria è comunque confermata, ma il dato suggerisce un calo di consensi rispetto a passate consultazioni. Le prime proiezioni sono state decisive nel mostrare un risultato meno convincente del previsto, evidenziando una fase di difficoltà per il movimento politico di riferimento. La vittoria arriva con margini ridotti rispetto alle precedenti consultazioni.

Tempo di lettura: 4 minuti La decisione, presa già dopo le prime proiezioni che lo davano sotto il 60%, è la spia più attendibile della delusione. Nessun corteo, niente festeggiamenti di piazza, nessuna conferenza stampa: al massimo una dichiarazione stiracchiata di una quindicina di righe al miele per tutti. Lunedì sera mentre tutt’Italia, capendoci in realtà ben poco e fermandosi solo alle apparenze, parlava di trionfo celebrandone il ritorno a Palazzo di Città per la quinta volta lui, Vincenzo De Luca, s’inabissava. Mai successo nelle quattro volte precedenti, sempre festeggiate come Cristo comanda. Non è azzardato immaginare il cacicco salernitano girare (furente) per ore intorno al verdetto uscito dalle urne ravvisando più di un segnale di ridimensionamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca ha rivinto, ma il ciclo del deluchismo è al tramonto

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